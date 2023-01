A Copa São Paulo de Futebol Junior 2023 começou. Ao todo são 128 times em 32 grupos, que buscam a taça no dia 25 de janeiro. Nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, seis jogos abriram a primeira rodada, com destaque para a goleada do Cruzeiro, que completou 102 anos. A Raposa venceu bem o Comercial-MS por 5 a 0 e lidera o Grupo 10 com os mesmos três pontos do Capivariano, que venceu a Penapolense por 4 a 0 com o brilho do atacante Guilherme Zimovski, de 18 anos, autor de dois gols e de um drible espetacular (assista abaixo). Dos times da Série A, o Grêmio também entrou em campo nesta segunda contra o Cruzeiro-AL e empatou sem gols. O Guarani fez 4 a 1 no Francana e lidera o Grupo 8. Fechando o primeiro dia, o Flamengo enfrentou o Floresta-CE e ficou no 0 a 0. A equipe rubro-negra perdeu muitas chances de gol e os cearenses souberam se defender bem para segurar o empate. O XV de Jaú é o líder do Grupo 5 após vencer o Aparecidense por 1 a 0. Nesta terça-feira, 3, Palmeiras (19h30) e Corinthians (21h45) fazem suas estreias. Os jogos são transmitidos pelo SporTV e Paulistão Play.

Bom ficar de olho nesse camisa 7 Guilherme do Capivariano, responsável por 2 gols e o melhor em campo até aqui. pic.twitter.com/1IChH9hGHi — Out of Context Copinha (@outofcopinha) January 2, 2023

Homenagem a Pelé

Em homenagem ao Rei do Futebol, Pelé, que faleceu no último dia 29 de dezembro, todos os jogos da Copinha terão um minuto de silêncio antes do início. Também nesta segunda começou o velório de Pelé, na Vila Belmiro, em Santos. A despedida do Rei vai até as 10h (horário de Brasília) desta terça-feira, quando o corpo de Pelé sairá em cortejo pelas ruas da cidade, passando pela casa de sua mãe Celeste e em seguida se dirigindo ao Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical mais alto do mundo, onde o sepultamento acontecerá as 14h somente para familiares e amigos próximos.