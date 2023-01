A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou nesta segunda-feira, 2. O maior torneio sub-20 do país traz 128 times, com representantes de todos os estados do Brasil, para disputar a taça no próximo dia 25 de janeiro. A Copinha 2023 tem 32 grupos em 32 cidades-sede em São Paulo e é formada pela fase de grupos e mata-mata. Famosa por revelar jogadores para grandes equipes – 85% dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022 disputaram a Copinha – o torneio também é conhecido pelos apelidos curiosos de alguns atletas. Nesta edição não poderia ser diferente. As inspirações dos nomes vão desde animais, nomes conhecidos do futebol mundial até situações do dia a dia.

Confira abaixo os apelidos mais criativos da Copinha 2023:

Tekila – AA Flamengo

Tagarela – Náutico

Gigante – ABC-RN

Babaçu – Parauapebas-PA

Ítalo Cabelinho – ABC-RN

Pendências – Ponte Preta

Tiringa – América-RN

Fuzil – Santo André

Tchucão – Capital FC-TO

Baloteli – São Carlos FC

Terra Seca – Capital FC-TO

Macaxeira – São Raimundo-RR

Carrerinha – Desportivo Brasil

Formiga – União ABC-MS

Piriquito – Fast Clube-AM

Joaninha – União ABC-MS

Peteca – Galvez-AC

Bebezão – Galvez-AC

Extrato – Volta Redonda-RJ