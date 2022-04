Avalie o post

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou ataque criminoso em bairros da zona leste de Manaus. Três infratores foram presos e e cinco armas de fogo, incluindo um fuzil foram apreendidos. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entre a noite desta sexta-feira (29/04) e a madrugada deste sábado (30/04), em combate à criminalidade.

O secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, explicou que a polícia atuou rapidamente no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Imediatamente, foi determinado o emprego da aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), que atuou de forma integrada com a polícia.

“Tivemos uma ocorrência no bairro Colônia Antônio Aleixo, e graças à ação rápida da Polícia Militar, a situação foi contornada e resolvida. Tivemos apreensões de armamentos e prisões em flagrante, tudo de uma maneira muito rápida em resposta à necessidade da segurança naquele local. A comunidade pode contar com a segurança pública, nós estamos aqui prontos para agir”, disse.

Os policiais da Força Tática receberam uma denúncia anônima, informando sobre um ataque de criminosos na rua Nova Esperança. Após incursão na área, a equipe avistou os criminosos, que fugiram e abandonaram o material ilícito. A equipe apreendeu um fuzil Ruger, uma pistola Glock, 16 munições, uma granada e um colete balístico.

Ainda na zona leste, no bairro Jorge Teixeira, os policiais prenderam três pessoas, em uma área conhecida como Cidade Alta. Conforme a denúncia, o grupo iria atacar uma facção rival. Foram apreendidas, três armas de fogo e 13 munições. O trio foi encaminhado para o 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Armas apreendidas – Desde domingo (24/04) até a tarde desta sexta-feira (29/04), a Força Tática retirou de circulação 21 armas de fogo durante ações diárias realizadas pela capital.

