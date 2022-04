Avalie o post

Dois incêndios registrados pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), neste sábado (30), assustaram os moradores dos bairros Raiz e Tancredo Neves. A situação mais grave foi na zona sul de Manaus.

No primeiro incêndio, no bairro Raiz, o CBMAM foi acionado às 9h16 e chegou ao local em quatro minutos com 8 viaturas e 27 bombeiros. Conforme o CBMAM, três residências foram atingidas pelas chamas, sendo que duas estavam abandonadas e a terceira servia de depósito de materiais recicláveis, onde um homem morava.

De acordo com o motorista Carlos José da Silva Pantoja, de 44 anos, que morava alugado e sozinho na residência que servia de depósito, o incêndio começou em um ventilador.

“O ventilador já estava apresentando cheiro de queimado. Eu morava na parte de cima da casa, então quando resolvi descer para tomar um café, aconteceu um curto circuito no ventilador, e em questão de três minutos as chamas se espalharam”, disse o morador.

O coronel Andrey Costa, que coordenou as equipes de combate ao incêndio, disse que o local tinha muitos produtos inflamáveis como papelão, madeira seca, plásticos, além de ferragens e sucatas.

“Realizamos o combate das chamas e o rescaldo do local para evitar que os vizinhos que moram próximo inalassem a fumaça”, explicou Andrey.

Conforme a Defesa Civil do município, à exceção da casa onde o fogo começou, todas as outras estavam vazias. Isso porque estavam desabitadas. A própria Defesa Civil já havia esvaziado as residências anteriormente.

O secretário da Defesa Civil, Fernando Júnior, falou sobre o incêndio. Ouça abaixo.

Por volta das 12h30, a central de atendimento 193 registrou outra ocorrência de incêndio em residência, desta vez, na rua Rubelita, bairro Tancredo Neves. A princípio, a informação que chegou na central dos bombeiros era de que seis casas estariam pegando fogo. Contudo, ao chegar ao endereço, os bombeiros combateram as chamas em apenas uma residência.

A casa, que era de alvenaria e madeira, ficou parcialmente destruída pelo fogo. Uma criança inalou fumaça e recebeu atendimento da unidade de resgate dos bombeiros. Quatro viaturas e 10 bombeiros atuaram na ocorrência.

Não houve vítimas em nenhuma das duas ocorrências de incêndios em residências neste sábado.

O coronel Andrey orienta as pessoas a ficarem atentas aos equipamentos que ficam ligados em casa durante o dia e a realizar, sempre que puderem, uma manutenção na rede elétrica das residências, evitando assim, incêndios.

Da Redação

Foto: Divulgação CBMAM

