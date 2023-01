Se 2022 já teve um verdadeiro desfile de superproduções nos cinemas, 2023 promete ser ainda mais bombástico nas telonas.

Continuações aguardadas, versões live-action de desenhos famosos e até animações de peso prometem agitar o mundo do entretenimento. Confira a seguir alguns dos filmes mais esperados do próximo ano.

I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston — 12 de janeiro

Naomi Ackie vive a icônica cantora Whitney Houston no filme de Kasi Lemmons, diretora de A Vida e a História de Madam C.J. Walker. Já o roteiro é assinado por Anthony McCarten, nome por trás de outra cinebiografia de sucesso Bohemian Rhapsody, que conta a história de Freddie Mercury.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania — 16 de fevereiro

O próximo filme da Marvel nos cinemas promete explorar ainda mais outros universos, como o curioso Reino Quântico. Paul Rudd e Evangeline Lilly voltam aos papéis principais e devem enfrentar o vilão Kang, interpretado pelo ator Jonathan Majors. Outra adição à franquia é Kathryn Newton, que viverá a versão adolescente de Cassie, filha do Homem-Formiga.

Pânico VI — 9 de março

O sexto capítulo da franquia de terror continua de onde parou o aclamado quinto filme, lançado no início de 2022. O elenco novato formado por Jenna Ortega, de Wandinha, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding volta para o longa. Além deles, Courteney Cox e Hayden Panettiere participarão. A trama segue um novo assassino, que agora ataca os sobreviventes na cidade de Nova York.

John Wick 4: Baba Yaga — 23 de março

A franquia de ação ganhará mais um filme no próximo ano, novamente com Keanu Reeves no papel principal. A cantora pop Rina Sawayama fará sua estreia nos cinemas na continuação.

Super Mario Bros. O Filme — 30 de março

Um dos personagens mais icônicos do mundo dos games ganhará as telonas nesta nova animação, que conta com um poderoso elenco de dubladores em sua versão original. Chris Pratt dará voz ao Mario, enquanto Charlie Day será o Luigi. A Princesa Peach vai ser dublada por Anya Taylor-Joy e o vilão Bowser contará com a voz de Jack Black. Além deles, Seth Rogen dublará o Donkey Kong.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 — 4 de maio

A querida equipe da Marvel deve ter sua história encerrada nesta última parte da trilogia. Todo o elenco original retorna para a continuação. Entre as adições estão Will Pouter, que aparecerá como Adam Warlock, e Sylvester Stallone, que interpretará Stakar Ogord.

A Pequena Sereia — 25 de maio

Halle Bailey, da dupla com Chloe, será a protagonista da versão live-action de um dos desenhos mais queridos de todos os tempos. O musical contará ainda com Melissa McCarthy como Ursula, Javier Bardem como o Rei Tritão, Daveed Diggs como o Sebastião, Jacob Tremblay como Linguado e Awkwafina como Sabichão. A direção fica com Rob Marshall, cineasta que já comandou Chicago, O Retorno de Mary Poppins, Memórias de uma Gueixa e Caminhos da Floresta.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso — 1º de junho



Aclamada pelos críticos e sucesso de bilheteria com o público, a animação inovadora Homem-Aranha no Aranhaverso ganhará um segundo filme, novamente com Miles Morales como protagonista. A produção promete apresentar uma infinidade ainda maior de versões do herói, usando os mais variados e impressionantes efeitos.

O post ‘Indiana Jones’, ‘A Pequena Sereia’: veja lista de filmes mais aguardados apareceu primeiro em Portal Você Online.