Atual campeão, o Palmeiras entrou em campo pela Copa São Paulo de Futebol Junior 2023 nesta terça-feira, 3, contra o Juazeirense e venceu por 2 a 0. Os gols saíram ainda no primeiro tempo com Pedro Lima aos 11 minutos e Ruan Ribeiro, de pênalti, aos 20 minutos. O alviverde tirou o pé no segundo tempo e não balançou mais as redes. Curiosamente, nenhum dos 11 jogadores campeões em 2022 estão disputando a atual edição. Fechando o dia, o Corinthians enfrentou o estreante Zumbi-AL e venceu por 4 a 0. O primeiro gol saiu aos 3 minutos, de pênalti, com Matheus Araújo. No segundo tempo, Pedro ampliou aos 4 minutos e aos 9, o zagueiro do Zumbi cabeceou contra o próprio gol e fez o 3º para o Timão. Nos acréscimos, Ryan fez 4 a 0. Dos quatro grandes do Estado, ainda estreiam nesta quarta-feira, o Santos contra o São Raimundo-RR às 15h (horário de Brasília), em Santo André, e o São Paulo contra o Porto Velho às 21h45, em Marília. Ao todo foram 28 jogos nesta terça, com destaque para o Botafogo que fez 4 a 0 no Pinheirense com direito a hat-trick de Sapata.

