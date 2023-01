O jogador Damar Hamlin, do Buffalo Bills, recebeu uma pancada no peito durante um lance de defesa no duelo contra o Cincinnati Bengals, desabou em campo e foi retirado de ambulância após 10 minutos de atendimento médico. Ele teve de ser reanimado. A NFL divulgou nota oficial por volta de 0h (horário de Brasília) afirmando que o atleta está em estado crítico. Damar teve uma parada cardíaca, possivelmente causada por commotio cordis.

O jogo em Cincinnati, válido pelo Monday Night Football da 17ª semana da temporada da NFL, foi suspenso e posteriormente adiado pela liga. De acordo com jornalistas, inicialmente a ordem teria sido para que a partida fosse retomada após um período de 5 minutos para reaquecimento das equipes, porém os treinadores se recusaram a seguir o jogo. Segundo informações iniciais da transmissão da TV norte-americana, Damar tinha pulso, mas respirava com ajuda de aparelhos. Ele foi encaminhado a um hospital na cidade e está na UTI.

Durante a madrugada desta terça o Buffalo Bill confirmou a parada cardíaca em Damar, informando que o safety estava sedado e ainda em situação grave.

– Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após uma rebatida em nosso jogo contra o Bengals. Seu batimento cardíaco foi restaurado em campo e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento. Ele está atualmente sedado e listado em estado crítico.

Damar Hamlin joga na posição de safety, no time de defesa dos Bills. Ele tem 24 anos, foi draftado em 2021 e participa da segunda temporada na liga de futebol americano. Depois da pancada, o jogador ainda ficou de pé, mas colapsou em seguida, para desespero dos companheiros.

O duelo foi paralisado quando restavam 6:06 para o fim do primeiro quarto. O placar apontava 7 a 3 para o Cincinnati Bengals, que conta com 11 vitórias e quatro derrotas e já tem vaga garantida nos playoffs. O time lidera a AFC Norte. O Buffalo Bills tem 12-3, é líder da AFC Leste e também jogará a pós-temporada.

A NFL demorou mais de uma hora, mas anunciou o adiamento da partida. Os jogadores continuaram nos vestiários esperando a definição. Grande parte do público, que lotava as arquibancadas do Paul Brown Stadium, permaneceu nos seus lugares até o anúncio.

– O jogo desta noite entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals foi suspenso depois que Damar Hamlim do Buffalo Bills desmaiou, anunciou Roger Goodell, comissário da NFL. Hamlin recebeu imediato atendimento médico no campo pela equipe médica independente e paramédicos locais. Ele foi transferido para um hospital local onde se encontra em condição crítica. Nossos pensamentos estão com Damar e o Buffalo Bills. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis. A NFL está em constante comunicação com os a Associação de Jogadores da NFL que estão de acordo com o adiamento do jogo – comunicou a NFL.

O post Jogador sofre mal súbito durante jogo da NFL apareceu primeiro em Portal Você Online.