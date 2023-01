Um homem morreu afogado, neste domingo (1), durante as festas de Ano Novo na praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o homem passou a madrugada consumindo bebidas alcoólicas na praia da Ponta Negra, quando em determinado momento resolveu entrar na água.

Outros banhistas pediram ajuda após verem o homem se afogar. Socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu e morreu na praia.