Mais de 400 garis da Prefeitura de Manaus realizaram, neste domingo, 1º/1, primeiro dia do ano, a limpeza da cidade após as festividades do Réveillon. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuou com a ação em vários pontos.

A Ponta Negra, zona Oeste, onde aconteceu o “Réveillon Sustentável Manaus, Floresta Viva”, com o maior volume de concentração de pessoas, contou com 200 servidores da Semulsp, para realizar o serviço. Já os outros pontos oficiais de festas de fim de ano, como no shopping Phelippe Daou, zona Leste, e orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul, contaram com 100 agentes de limpeza, cada um.

Outros 100 trabalhadores estiveram espalhados por vários locais que também reuniram grande quantidade de pessoas na virada do ano, como a avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona Leste, e área central da cidade.

O trabalho em ação

"Às 6h da manhã nossas equipes já estavam a postos para iniciar o serviço de varrição na cidade e demais providências de limpeza. Manaus logo cedo estava limpa. Peço que a população nos ajude neste processo, descartando o lixo nos locais adequados. Feliz ano novo a todos", disse o titular da pasta, Sabá Reis.

Na segunda-feira, 2/1, os trabalhos continuam na praça 5 de Setembro, conhecida como praça da Saudade, ruas da área central e, também, em igarapés.