Manaus – Um homem até o momento não identificado foi linchado na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, na noite desta quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, populares disseram que a vítima estava realizando roubos em casas abandonadas na região. Após tentar furtar uma casa, o homem foi detido e agredido por um grupo de pessoas ainda não identificadas. Ele morreu com uma blusa enrolada no pescoço e pancadas na cabeça.

A polícia isolou a área e acionou os órgãos competentes para as investigações. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizou a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo do homem, que trajava apenas um short preto. Há tatuagens nas pernas da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

