Manaus – Wander Ney Morares Vaz, 51, foi executado a tiros e quatro pessoas foram baleadas na noite desta sexta-feira (19), na Rua Forquilha, Comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo informações repassada a polícia militar, as pessoas estavam jogando dominó, quando foram surpreendidas por um veículo.

(Foto: Natasha Pinto / arquivo GDC)

Cinco pessoas foram baleadas durante o ataque criminoso, duas foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), outras três foram levadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa. Wander Ney morreu na unidade hospitalar.

“O que chegou pra gente de comentários da família é que eles estavam próximo jogando dominó e do nada apareceu um rapaz que desceu do carro e efetuou vários disparos. O comentário da família é que o que foi a óbito e outro cidadão tinham desavença por birga de terreno, mas isso será investigado”, explicou o subtenente Denilson Fialho.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

