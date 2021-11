Avalie o post

Manaus – Lutadores que participarão do evento ‘Até o último Samurai’, neste sábado (20), no Centro de Convenções Vasco Vasques, passaram por pesagem pré-luta na noite desta sexta-feira (19).

A programação do evento iniciará a partir das 17h e contará com presença do público, que vai poder assistir 18 super lutas com os melhores samurais do mundo, no tatame.

O evento será realizado pelo Instituto Mundial Osvaldo Alves Brazilian Jiu-Jitsu, e conta com o apoio da Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM).

Segundo a organização, o evento terá com a participação de profissionais, atletas faixa-preta, tanto na modalidade masculina quanto na feminina.

Uma das lutas mais aguardas é o duelo entre o amazonense Ronnys Torres contra Hermes Franca do Ceará, os dois são ex- UFC que fizeram história no MMA.