Uma página denominada “Garimpeiros do Rio Madeira” reúne relatos, fotos e vídeos do processo de extração ilegal de ouro no Rio Madeira, no Estado do Amazonas. As imagens são publicadas com a localização do município de Autazes (AM), onde há centenas de dragas praticando o garimpo ilegal há pelo menos duas semanas.

Veja as imagens:

Segundo a publicação, esse registro do ouro extraído na região foi feito no último dia 13 de novembro.



São centenas de balsas atracadas na região do Rio Madeira, em Autazes. O Ipaam informou que atividades de exploração mineral naquela região não estão licenciadas, portanto, são irregulares. Segundo o Greenpeace, o preço de uma draga varia, em média, de R$ 50 a R$ 100 mil. O equipamento é utilizado para encontrar materiais preciosos no fundo do rio.

Apesar das constantes chuvas, a região vivencia o fim do período de seca, quando os rios ficam mais secos, favorecendo a atividade ilegal do garimpo.



Em nota, a Marinha do Brasil informou que vem acompanhando com atenção a atividade garimpeira na Amazônia Ocidental devido a suas consequências para a segurança da navegação e ao meio ambiente. São realizadas ações de Patrulha, Patrulhamento e Inspeções Navais nos rios, em parceria com órgãos de segurança pública e instituições regulamentadoras da atividade.

Este registro foi feito por um mergulhador e foi publicada no grupo “Mergulhadores de garimpo”



O Greenpeace Brasil sobrevoou a região. Veja como é a estrutura das dragas:



Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fotos: reprodução redes sociais e Greenpeace

