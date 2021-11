Avalie o post

Oficialmente, o movimento começa nesta sexta-feira (26) e se estende até domingo (28)

Manaus – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio AM) informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus neste fim de semana de Black Friday. Oficialmente, o movimento começa nesta sexta-feira (26) e se estende até domingo (28).

Algumas lojas iniciaram antecipadamente o período de promoções mais aguardado do ano, e devem continuar com as ofertas, pelo menos, até o dia 30 deste mês.

Black Friday: estabelecimentos de Manaus terão horários de funcionamento especiais neste fim de semana (Foto: Divulgação)

Confira abaixo o horário de funcionamento do comércio na capital:

Horário Sugerido – das 08h às 18h (sexta-feira) e das 9h às 13h (sábado).

Amazonas – lojas, áreas de lazer e praça de alimentação

Sexta-feira (10h às 23h), sábado (9h às 22h) e domingo (12h às 22h – lojas âncoras / 14h às 22h – demais lojas);

Grande Circular – lojas, áreas de lazer e praça de alimentação

Sexta-feira e sábado (9h às 22h) e domingo (9h às 21h);

Manauara – lojas, áreas de lazer e praça de alimentação

Sexta-feira (10h às 23h), sábado (9h às 22h) e domingo (13h às 22h – lojas âncoras / 14h às 22h – demais lojas);

Manaus Plaza – lojas e praça de alimentação

Sexta-feira e sábado (9h às 21h) e domingo (14h às 20h);

Millennium – lojas e praça de alimentação

Sexta e sábado (9h às 21h) e domingo (12h às 18h);

Ponta Negra – lojas, áreas de lazer e praça de alimentação

Sexta-feira (10h às 23h), sábado (9h às 22h) e domingo (12h às 22h);

Sumaúma – lojas, áreas de lazer e praça de alimentação

Sexta-feira (9h às 23h), sábado (10h às 22h) e domingo (12h às 21h);

ViaNorte – lojas, áreas de lazer e praça de alimentação

Sexta-feira (8h às 0h), sábado (10h às 22h) e domingo (14h às 21h).



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

