Fundação está abandonada pelo Estado, com defasagem de quase 70% do pessoal técnico

Manaus – A Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuam) está abandonada pelo Estado, com defasagem de quase 70% do pessoal técnico, comprometendo a realização de diagnósticos e tratamento de endemias. A denúncia foi feita nesta segunda-feira (28), pelo deputado estadual Wilker Barreto, uma semana após a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputada Mayara Pinheiro protestar contra a suspensão das cirurgias de câncer de pele.

Defasagem – Instituição opera com 70% do quadro técnico mínimo e menos da metade da verba necessária (Foto: Wilkinson Cardoso/Divulgação)

De acordo com o parlamentar, apesar da qualidade técnica e administrativa da unidade de saúde, o Governo do Amazonas está deixando de investir em projetos importantes para o enfrentamento das endemias, pois o repasse do orçamento estadual está abaixo do ideal, e o déficit do corpo técnico é elevado.

“O que mais me deixou impressionado hoje aqui é que o Alfredo da Matta precisa de socorro. Aqui, eles sabem o que fazer, tendo projetos importantes como o ‘Apeli’, de combate à hanseníase. Por causa de R$ 1 milhão por ano, o projeto deixa de avançar no interior do Amazonas. Isso demonstra que o que falta no governo é a tomada de decisão e irei cobrar formalmente o secretário de saúde do Amazonas sobre os motivos que uma unidade tão importante está esquecida”, denunciou.

Segundo projeção da própria unidade, o Alfredo da Matta precisaria de um orçamento anual de R$ 13 milhões, mas recebe por ano do Estado apenas R$ 5 milhões. Assim, os atendimentos, diagnósticos, residências, entre outros serviços, estão comprometidos. Outra necessidade é aumento de profissionais. Nos últimos anos, a Fundação perdeu mais de 150 servidores, sendo mais de 26 médicos, e conta, atualmente, com 200 funcionários.

“Eu vim à Fundação para fiscalizar a questão da suspensão de cirurgias, que realmente serão suspensas em razão da reforma do centro cirúrgico, mas outras unidades vão receber estas cirurgias. Mas o que me deixou assombrado foram outras questões (…) “Hoje, o Alfredo da Mata vive basicamente de emenda parlamentar”, frisou o deputado.

O parlamentar ainda afirmou que vai enviar um relatório à Comissão de Saúde e irá propor uma reunião com o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, e o diretor presidente da Fuam, Ronaldo Dercy.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

