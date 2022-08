Em um jogo de poucas emoções, o Flamengo bateu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (28), no Nilton Santos, e retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O chileno Arturo Vidal marcou o único gol da partida e manteve o Rubro-Negro na caça do líder Palmeiras: a diferença é de sete pontos. Já o Botafogo acendeu o sinal de alerta após mais um jogo sem vitória: a distância para o Z-4 caiu para apenas dois pontos.

O Botafogo vive um momento péssimo no Campeonato Brasileiro. Já são cinco rodadas sem vencer, sendo três empates e duas derrotas. A distância para o Cuiabá, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, caiu para apenas dois pontos. Uma cena inusitada chamou a atenção durante o clássico: um torcedor com a camisa do Vasco na arquibancada do Nilton Santos.

Cerca de uma hora antes de a bola rolar no Nilton Santos para Botafogo x Flamengo houve muita confusão no entorno do estádio. Tiros de arma de fogo foram escutados, e tumulto e correria compuseram o cenário.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 43 pontos e tenta dar novos passos na caça ao líder Palmeiras, que tem 50. Já o Glorioso permanece com 27 e vê a zona de rebaixamento se aproximar no retrovisor.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Fortaleza, fora de casa, enquanto o Flamengo recebe o Ceará. Antes disso, porém, o time de Dorival Júnior tem o primeiro duelo com o Vélez Sarsfield, na quarta-feira (31), pela semifinal da Libertadores.

