Foto: Jadison Sampaio/Amazonas FC

O Amazonas venceu a Portuguesa por 3 a 2 na tarde deste domingo (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e garantiu o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. Yuri Ferraz, Miliano e Ruan marcaram para a equipe amazonense. Luan fez os dois gols dos cariocas. No duelo de ida as equipe haviam empatado em 1 a 1.

O jogo começou equilibrado, mas o Amazonas conseguiu dar a resposta com gols antes dos dez minutos. Aos sete, Miliano cobrou escanteio e Yuri Ferraz escorou de cabeça: 1 a 0. Depois disso, o Amazonas passou a ocupar mais espaço no ataque e, aos 18 minutos, fez o segundo gol. Miliano cobrou escanteio, a bola sofreu um leve desviou e enganou o goleiro. Aos 37, Ítalo recebeu na frente, fez o pivô e escorou para Ruan, que só tirou do goleiro: 3 a 0.

Com o placar adverso, a Portuguesa começou no ataque. A resposta da Lusa veio aos 22. Joazi avançou e cruzou na cabeça de Lucas, que havia acabado de entrar, para diminuir o placar. Na reta final, a Lusa foi pra cima e o Amazonas ficou no contra-ataque. E a equipe carioca conseguiu diminuir o placar aos 46, Luan fez de cabeça o segundo dele. A Lusa ainda pressionou, mas não conseguiu o gol que levaria para os pênaltis.

O Amazonas consegue o acesso logo no ano em que estreou em competições nacionais. Em 2022, disputou pela primeira Série D e agora estará na 3ª divisão nacional. A equipe tem apenas três anos. Foi fundada em 2019. Além do acesso, o Amazonas está garantido das semifinais da Série D. Vai enfrentar o Pouso Alegre em dois jogos. Por ter melhor campanha, decide em casa. CBF ainda vai divulgar as datas.

