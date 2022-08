O Amazonas venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 2, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e conquistou vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na ida, o duelo havia acabado 1 a 1, no Rio de Janeiro.

Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, o primeiro por Yuri, de cabeça, após cobrança de escanteio, e o segundo por Rafael Tavares, após cobrança de falta de Miliano. O terceiro, por fim, foi de Ruan, que precisou passar por validação do VAR.

Os dois tentos da Lusa carioca foram marcados no segundo tempo por Luan, aos 22 e aos 46 minutos, mas não foi o suficiente.

Conquista

O Amazonas consegue o acesso logo no ano em que estreou em competições nacionais. Em 2022, disputou pela primeira Série D e agora estará na 3ª divisão nacional. A equipe tem apenas três anos. Foi fundada em 2019.

Além do acesso, o Amazonas está garantido das semifinais da Série D. Vai enfrentar o Pouso Alegre em dois jogos. Por ter melhor campanha, decide em casa. CBF ainda vai divulgar as datas.