O Flamengo está de volta ao segundo lugar do Brasileirão ao devolver o 1 a 0 sofrido pelo Botafogo no primeiro turno. Vidal garantiu o triunfo no Engenhão, levando o time rubro-negro aos 43 pontos, um a mais que o arquirrival Fluminense e sete atrás do líder Palmeiras. O time rubro-negro promete brigar pelo título até o fim. Foi o segundo gol de Vidal pelo Flamengo, o primeiro com bola rolando – havia anotado de pênalti. Em um clássico que começou duro para os comandados de Dorival Júnior, a entrada de alguns titulares na segunda etapa mudou a história de um encontro que poderia cravar o segundo jogo seguido sem vitórias no Brasileirão.

O goleiro Santos trabalhou bastante no Engenhão, apesar de não necessitar realizar defesas difíceis. Ao Botafogo, fica o lamento da falta de capricho nas finalizações, mas a esperança que pode melhorar bastante com os reforços e logo fugir da ameaça de rebaixamento. Para não correr riscos na abertura das semifinais da Libertadores, quarta-feira, em visita ao Vélez Sarsfield, na Argentina, Dorival Júnior mais uma vez optou pela sua equipe recheada de reservas, reforçada pelo artilheiro Gabriel Barbosa e com Vidal no meio.

Com os titulares, o Botafogo queria fazer valer o fator campo para ganhar fôlego na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento. Já havia vencido o rival no primeiro turno por 1 a 0 e entrou em campo disposto a repetir a dose. Sem Erison, herói do jogo do primeiro turno, negociado com o Estoril de Portugal, Luís Castro apostava tudo no jovem Jeffinho O atacante de 22 anos foi adquirido em definitivo pelo clube e queria jogo. Logo no começo, colocou o goleiro Santos para trabalhar com duas boas finalizações. Júnior Santos e Eduardo também chegaram bem, enquanto o time rubro-negro sofria bastante para se encontrar na partida.

As duas finalizações apenas na etapa, evidenciaram bem o quão sofreu o Flamengo para se encontrar na partida. O primeiro tempo teve domínio botafoguense, mas sem chances de gols, frustrando as expectativas. O segundo tempo começou semelhante à etapa inicial. Flamengo com a bola, mas Botafogo buscando o ataque e sem conseguir finalizar com qualidade. Ciente que a igualdade era ruim, Dorival apelou para Everton Ribeiro e Pedro logo com 10 minutos. Tirou os meninos Victor Hugo e Lázaro. O treinador foi premiado com o gol três minutos depois. Pedro escorou o cruzamento de Matheuzinho para Vidal abrir o marcador. Pouco depois, o lateral saiu na cara do gol, mas finalizou em cima de Gatito Fernández.

O Flamengo cresceu bastante no jogo após as mudanças, com Everton Ribeiro distribuindo com qualidade e Pedro infernizando a defesa – quase ampliou ao driblar o zagueiro e bater raspando. Luis Castro, com cara de poucos amigos e incrédulo com a queda de rendimento, tentou reorganizar o Botafogo com Gabriel Pires e Luis Henrique. O meia quase empatou, de cabeça. Jeffinho também assustou. Mas o ataque do Botafogo parou na defesa ou em Santos e lamentou a sexta derrota seguida no clássico atuando no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Saravia, Cuesta, Adryelson (Kanu) e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Lucas Fernandes (Lucas Piazon) e Eduardo (Gabriel Pires); Victor Sá (Luis Henrique), Jeffinho e Júnior Santos. Técnico: Luis Castro.

FLAMENGO – Santos; Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Vidal (João Gomes), Diego (Erick Pulgar) e Victor Hugo (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha, Lázaro (Pedro) e Gabriel Barbosa (Arrascaeta). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Vidal, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Saravia, Danilo Barbosa e Eduardo (Botafogo); Vidal e Pedro (Flamengo).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 486.270,00.

PÚBLICO – 14.442 presentes.

LOCAL – Engenhão, no Rio.