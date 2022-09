Com a chegada da tecnologia 5G em Manaus, a substituição para a nova parabólica digital será necessária a fim de evitar interferências na recepção do sinal. Saiba se você tem direito a receber um kit gratuito.

Mais de 37 mil kits com a nova parabólica digital devem ser implantadas nas residências de famílias de baixa renda da capital amazonense.

O anúncio de mudança foi realizado nesta quarta-feira (28), pela Siga Antenado, entidade responsável pelo processo de migração.

De acordo com o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, a parabólica tradicional deve deixar de funcionar por conta do início da operação do 5G na capital e em todo o Brasil.

Como a tecnologia 5G vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional, a população que utiliza o serviço deve substituir seus aparelhos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

Ele explica que a mudança deve ser feita para que a tecnologia possa ser ativada em todo o seu potencial.

“Com a chegada do 5G, a frequência que é usada no transmissor na rede do 5G é a mesma frequência que atualmente é utilizada pela parabólica convencional na recepção do sinal de televisão, então as pessoas precisam migrar o sistema de recepção delas da parabólica para evitar qualquer tipo de interferência na medida em que o 5G for sendo ativado”, afirmou

Caso as pessoas não façam essa substituição, podem aparecer chuviscos na tela da televisão, a imagem pode ficar congelada ou até mesmo a transmissão pode ser interrompida.

A nova parabólica digital tem melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita como sempre foi.

O processo inicia pelas capitais brasileiras e posteriormente, chega aos municípios.

“Esse processo inicia pelas capitais e depois a gente segue pelo interior, a próxima etapa são cidades com mais de 500 mil habitantes até o final do ano e até junho do ano que vem a gente avança para cidades com mais de 200 mil habitantes e uma parte das cidades menores de 30 mil habitantes. O processo todo termina em janeiro de 2026”, disse ainda.

Famílias de baixa renda

As famílias de menor renda, inscritas em programas sociais do Governo Federal, que têm a parabólica tradicional instalada, terão o direto à instalação do kit gratuito com a nova parabólica.

Vale destacar que a nova antena pode ser utilizada em qualquer tipo de televisão, desde as mais antigas de tubo até as mais atuais.

Quanto antes as famílias solicitarem a troca, melhor. “A medida em que o 5G for sendo ativado, essas redes podem vir a interferir na recepção da TV, então é importante que as pessoas se mobilizem”, afirmou Leandro Guerra.

Para efetuar o agendamento e a instalação do kit gratuito, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento deve ligar gratuitamente para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado www.sigaantenado.com.br e inserir o CPF e NIS.

“A Siga Antenado já está com os canais de atendimento operando, a pessoa entra em contato conosco, se identifica com seu CPF e com seu NIS, a Siga Antenado checa se ela tem direito a receber esse novo kit e a gente agenda uma instalação gratuita para uma data de maior conveniência para ela”, finalizou Guerra.

O que é o Siga Antenado

A Siga Antenado é o nome fantasia da Entidade Administradora da Faixa (EAF), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, que foram vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixas 3,5 GHz.

