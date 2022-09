Missas, arraial e carreata estão na programação de homenagens à Nossa Senhora Aparecida, em Manaus.

A Festa da Padroeira será realizada nas primeiras semanas de outubro, no Santuário de Aparecida, Zona Sul.

Conforme o padre Agildo Alves, reitor do Santuário de Aparecida em Manaus, a igreja local está seguindo o tema nacional: “Com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária”.

Em Manaus, as atividades começam com um novenário realizado no Santuário de Aparecida, situado no bairro de Aparecida, entre os dias 3 a 11 de outubro.

Confira programação:

3 a 11 de outubro

Novenário no Santuário de Nossa Senhora Aparecida

19h – de segunda a sexta-feira

18h – aos sábado e Domingo

8, 9 e 15 de outubro

Arraial no pátio do Santuário de Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro

5h – Alvorada

5h30 – Carreata

7h – Café partilhado

08h – Missa Solene de Aparecida

10h – Missa com as Crianças

12h – Celebração Eucarística

14h – Terço Mariano

15h – Ofício Divino

16h – Animação

17h – Procissão de Nossa Senhora Aparecida

18h – Missa Solene de encerramento

