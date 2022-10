O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) afirmou na manhã desta quinta-feira, 13, que a falta de iniciativa do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para reconstruir as pontes da BR-319 que desabaram nas duas últimas semanas penalizam municípios do Amazonas e reforçam a narrativa da falta de vontade política do Governo Federal com a região Norte.

“As providências para desatar o nó da queda das pontes, providências de engenharia, de construção civil, estas não foram tomadas pelo Dnit. Aí o Dnit Amazonas diz que não tem mais nada a ver com isso, que agora a responsabilidade é do Dnit Rondônia, aí vem o Dnit Rondônia e diz que está proibido de falar em nome do Dnit nacional. E o DNIT nacional diz que está tomando as providências, mas não diz quais”, criticou Serafim durante discurso na sessão plenária da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas).

O líder do PSB na Casa Legislativa afirmou que uma situação como a vista na BR-319 impõe a contratação emergencial de uma grande empresa de engenharia e de construção.

“(Precisamos de uma empresa) que tenha equipamentos, que desloque os equipamentos, que possa restabelecer o tráfego naquela região e isso não foi feito até agora. Portanto, se isso tivesse acontecido numa estrada Rio de Janeiro/São Paulo o mundo já teria vindo abaixo e as medidas teriam sido tomadas. Mas como é aqui, atingindo irmãos amazonenses, principalmente os dos municípios de Autazes, Manaquiri, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Humaitá, Apuí, Lábrea e Santo Antônio do Matupi, nada é feito”, avaliou o deputado.

Serafim alertou ainda que nos próximos dias a capital amazonense deverá sentir os efeitos da queda das duas pontes na BR-319, com o aumento do preço dos alimentos.

“Os preços dos alimentos vão aumentar por uma razão simples: como a estrada não está dando passagem os alimentos perecíveis vão ter que ser deslocados para Autazes e lá tem dificuldades de embarque, tendo dificuldades de embarque vai demorar, produtos vão estragar, tudo isso é muito complicado. Então eu reclamo aqui da tribuna da ALE-AM da falta de ação do Dnit e, apelo para que haja mais proatividade da nossa bancada federal para que haja mais iniciativa no sentido de que providências sejam tomadas. E eu lembro que isso ocorreu há duas semanas e nós continuamos vendo as coisas cada vez mais piorarem e nenhuma medida a ser tomada”, concluiu.