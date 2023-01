Avalie o post

Estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, eventos ou espaços públicos da administração direta e indireta do Amazonas poderão receber novos nomes temporariamente.

A Lei nº 6.199, de 3 de janeiro de 2023, permite que a denominação seja modificada, por prazo determinado, para publicidade comercial, mediante pagamento.

A norma não define os valores que serão cobrados, devendo ser regulamentada pelo Poder Executivo para a execução.

A cessão do nome poderá abranger a totalidade ou um das partes do bem ou do evento, desde que sejam compatíveis com a exploração econômica e não estejam vinculados à prestação de serviços públicos de caráter essencial.

A definição do modelo de exploração econômica da cessão de nome, para cada bem ou evento, será precedida de: estudo demonstrando que a exploração econômica da denominação não prejudicará o caráter público do bem ou do evento, nem depreciará seu significado social; e consulta ou audiência pública que garanta a participação da comunidade.

Os bens e eventos de relevância cultural ou histórica e os que servem de marcos geográficos consolidados poderão receber apenas denominação complementar ao nome popular estabelecido.

A marca comercial e os elementos de publicidade, bem como os produtos, serviços ou atividades relacionados, deverão ser compatíveis com a finalidade e a imagem intrínseca do bem ou do evento.

A marca comercial e os elementos de publicidade não poderão veicular conteúdo de cunho pornográfico ou discriminatório, que incite violência ou faça apologia ao crime, que incentive

o consumo de tabaco ou de drogas ilícitas ou que reflita posicionamento político, ideológico ou religioso.

A Lei esclarece que a mudança temporária do nome não significa transferência de domínio para o particular, nem interferência sobre o uso do bem ou organização do evento.

Os interessados em usar essa forma de publicidade serão responsáveis pelo pagamento dos tributos que tenham como fato gerador a cessão do nome; a obrigação pelos danos ou prejuízos causados a terceiros em virtudes da cessão; e os custos de colocação e retirada dos elementos de publicidade.

A Lei entra em vigor após 90 dias da data de publicação. Confira no Diário Oficial do Estado AQUI.

