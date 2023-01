O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5), enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata localizada no final da rua Dr. Pires de Carvalho, no bairro da União, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe recebeu uma denúncia na manhã de hoje, da mãe da vítima, informando que seu filho estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, e que moradores avisaram que o homem desaparecido estava enterrado no local.

Os agentes se deslocaram até o endereço e após horas de buscas o corpo foi encontrado em uma cova rasa de aproximadamente 60 centímetros. No local não foi possível identificar a vítima devido o corpo estar em estado de putrefação.

A polícia solicitou para que a mãe fosse até o Instituto Médico Legal (IML) para que ela pudesse confirmar se o corpo se trata de seu filho desaparecido. Devido às características da vítima a causa da morte só poderá ser identificada após exame de necropsia, conforme informou a perícia criminal.

A equipe policial da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), e os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científico (Dptc) estiveram no local.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) para maiores esclarecimentos.

Fonte: Em Tempo

Foto: Luana Lima/Em Tempo