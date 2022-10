Neste domingo (16), uma espaçonave chamada Lucy estará no céu – mas sem diamantes. A espaçonave Lucy da Nasa contornará a Terra, chegando a apenas algumas centenas de quilômetros de nós em sua jornada para os distantes asteroides troianos de Júpiter.

A espaçonave passará a 220 milhas, mais de 350 quilômetros, acima da superfície da Terra na manhã de domingo, no horário local, de acordo com um comunicado de imprensa da Nasa. E alguns observadores sortudos poderão localizar Lucy da Terra, diz a Nasa.

A espaçonave será visível do oeste da Austrália por volta das 6h55, no horário local. Mas vai desaparecer depois de alguns minutos. Às 7h26 no horário local, deve ser visível no oeste dos Estados Unidos – o céu precisa estar limpo e os observadores precisam de um par decente de binóculos.

Navegação Chegar tão perto da Terra exigirá que a espaçonave navegue em uma área densa com satélites e detritos. A Nasa está implementando procedimentos especiais para evitar que Lucy bata em qualquer coisa em sua jornada.

“A equipe Lucy preparou duas manobras diferentes”, disse Coralie Adam, chefe da equipe adjunta de navegação Lucy da KinetX Aerospace, no comunicado.

“Se a equipe detectar que Lucy corre o risco de colidir com um satélite ou um pedaço de detritos, então – 12 horas antes da aproximação mais próxima da Terra – a espaçonave executará uma delas, alterando o tempo da aproximação mais próxima em dois ou quatro segundos”.

“Esta é uma pequena correção, mas é suficiente para evitar uma colisão potencialmente catastrófica”, disse a chefe da missão. A missão Lucy, de 12 anos, foi lançada em outubro de 2021. O objetivo é explorar os inúmeros asteroides troianos que orbitam Júpiter.

Asteroides

Os asteroides nunca foram observados diretamente antes. A imagem que ilustra essa matéria mostra uma ilustração de Lucy se aproximando de um dos asteroides. Mas se tudo correr conforme o planejado, Lucy fornecerá as primeiras imagens de alta resolução desses asteroides.

A espaçonave passará pela Terra um total de três vezes durante sua missão. Entrar na órbita da Terra ajuda a dar a Lucy um impulso necessário para continuar em seu caminho.

“A última vez que vimos a espaçonave, ela estava sendo fechada na carenagem de carga útil na Flórida”, disse Hal Levison, investigador principal de Lucy no escritório do Southwest Research Institute em Boulder, no Colorado, referindo-se a um cone protetor usado durante os lançamentos.

“É emocionante podermos estar aqui no Colorado e ver a espaçonave novamente. E desta vez Lucy estará no céu.”

O post Espaçonave da Nasa passará pela Terra neste domingo apareceu primeiro em Portal Você Online.