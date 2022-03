Avalie o post

Dois homens com idade entre 19 e 34 anos, foram presos por envolvimento no sequestro de um empresário de 58 anos, fato que ocorreu na manhã de sexta-feira (04/03), e contou com ação integrada da Polícia Civil, Policia Militar e Secretaria de Segurança Pública.

Dois homens foram presos por envolvimento em sequestro de empresário

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da unidade policial, o sequestro ocorreu por volta das 10h45, no bairro Mauazinho, zona leste da capital.

‘’A vítima foi levada do seu local de trabalho no bairro Armando Mendes, momento em que os sequestradores passaram a fazer contato com os familiares, que fossem feitas transferências bancárias. Mas todas as informações digitais elas podem ser rastreadas, motivo pelo qual nós chegamos a uma das pessoas que estava recebendo esse dinheiro e repassando para as outras pessoas das organizações criminosas.’’

Com o apoio do monitoramento do Cerco Inteligente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi possível chegar ao veículo utilizado no crime.

A Delegacia contou com o apoio da Força Tática da Polícia Militar (PMAM), que efetuou a abordagem de um carro no bairro São Francisco, zona sul da cidade, e prendeu um dos suspeitos. Ele confessou sua participação no crime, dizendo-se motorista de aplicativo de transporte privado, e que não conhecia as pessoas para quem trabalhou, e, ainda, que estava esperando para receber seu pagamento.

Após as prisões dos indivíduos, foi revelado o paradeiro da vítima, que estava em uma área de mata, no bairro Mauazinho, zona leste. Os policiais foram ao local, momento em que, indivíduos não identificados, fugiram e o homem foi resgatado com a sua integridade física preservada.

”Diante dessa primeira prisão, a gente conseguiu chegar ao local onde a vítima estava, nós encontramos nesse local também medicação controlada que nos leva a crer, que se não fosse a chegada da polícia, talvez a vítima não tivesse sido liberada por eles’’

Dois homens foram presos por envolvimento em sequestro de empresário, a dupla faz parte de uma organização criminosa.

O secretário de segurança pública, general Carlos Alberto Mansur, destacou a atuação exitosa das equipes, e o sistema paredão que tem contribuído nas investigações.

”hoje a nossa polícia ela está bem equipada, bem aparelhada para lidar com casos como este, de sequestros. Nós estamos com uma ferramenta muito potente, que é o paredão que é um cerco eletrônico. A polícia civil ela só nos fala das características do veículo do carro quando acontece uma ocorrência desse tipo, o horário que aconteceu mais ou menos, e a partir daí o nosso sistema começa a procurar todos os veículos com esse perfil que passaram por ali naquele horário, e em cima disso a polícia civil inicia suas investigações e com rapidez ela chega até as pessoas que atuaram na ação criminosa’’.

A dupla vai responder pelos crimes de extorsão, mediante sequestro e organização criminosa. Após os procedimentos na DEHS eles serão encaminhados para audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça.



Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

Fonte