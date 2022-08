Fernanda Souza marcou presença no show de Sandy na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, com namorada Eduarda Porto.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto ao lado da amada e da cantora e contou sobre o primeiro da namorada com a amiga: “Quando eu falo que fiquei estudando na pandemia, eu não estava sozinha! Primeiro encontro das reikianas!!! Ownnnn!!!”, escreveu na rede social.

“Amiguinha, Sandy, foi uma honra para gente contribuir de alguma maneira para essa linda noite em que você nos presenteou com sua luz, talento e voz! Que show!!!! Que energia!!!! A plateia te ovacionando e você sendo essa artista tão iluminada! Muito lindo saber que estamos na mesma página, aprendendo juntas e compartilhando tanta informação boa uma com a outra!”.

“Você é um lindo exemplo para gente e para os seus fãs, de alguém que cuida da mente, corpo e espírito, sempre buscando um jeito de ser melhor! Obrigada por nos inspirar desde sempre! E quando o Nós, Voz, Eles 2 for para sua cidade de vocês, tratem de ir!!!! Ela é uma aula de amor e brilho! Já começa a ouvir o álbum novo, porque está lindão e você já vai chegar com tudo decorado, igual a galera do vídeo! Kkkkkk”, finalizou.

Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro em abril deste ano. Este é o primeiro relacionamento da artista desde o fim do casamento com o cantor Thiaguinho, que chegou ao fim em outubro de 2019.