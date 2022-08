A quebra do braço mecânico de um guindaste na apresentação da ciranda Flor Matizada, no festival de Manacapuru, deixou 23 vítimas, a maioria brincantes da própria agremiação. Os demais eram trabalhadores de apoio.

Tudo aconteceu nesta noite de domingo (28), conforme vídeos que foram postados nas redes sociais.

O problema aconteceu na hora que alegorias eram trazidas por dois guindastes. Um deles estava sendo baixado de uma altura de cerca de 15 metros, e quando estava a 10 metros do chão, a ferragem do equipamento rachou, fazendo com que a alegoria com os cirandeiros se espatifasse no chão do Parque do Ingá.

O governo

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) fez o atendimento inicial das vítimas que ficaram feridas com a queda de um guindaste/alegoria. As 23 pessoas que precisaram de atendimento foram encaminhadas para o Hospital de Manacapuru. Três vítimas, em situação mais grave, foram transferidas para Manaus.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou acidente e manifestou solidariedade às familias. Ele colocou toda a estrutura do Governo do Estado à disposição para ajudar em tudo o que for necessário e determinou o envio de mais quatro ambulâncias de suporte avançado para a cidade, para atender a eventuais necessidades das vítimas.

Em Manaus, os Hospitais e Pronto-socorros 28 de Agosto, Dr. Platão Araújo e João Lúcio continuam em alerta para receber vítimas que forem transferidas para Manaus.