A cantora Anitta venceu ontem a categoria "Melhor Clipe Latino" do VMA 2022 com a música "Envolver". Essa é a primeira vez que uma artista brasileira conquista o troféu em uma categoria do evento.

"Meu Deus. Eu não estava esperando, acho que vou chorar. Eu apenas quero dizer para quem não sabe que essa é a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que meu Brasil está recebendo um prêmio como esse. Quero receber minha família e amigos. Eu apresentei [no show] um ritmo [o funk] que por muitos anos foi considerado um crime. Eu fui criada na favela e por muitos anos não imaginamos que isso seria possível", disse.

Ela disputou o prêmio com Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin & Skrillex.

Anitta sexy!

Ela subiu ao palco do evento da MTV às 22h55 e chamou atenção pelo collant todo vermelho. Antes de iniciar a sua apresentação, Anitta fez questão de deixar claro que iria, sim, balançar o seu bumbum.

"VMA, did you think I wasn't going to shake my ass tonight?", disse ela, que em português pode ser traduzido como a icônica frase dela: "Você achou que eu não ia balançar minha bunda hoje à noite?".

Em seguida, a cantora brasileira colocou os fãs presentes no evento realizado no Prudential Center, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para dançar ao som de canção "Envolver".

Além de cantar o hit, a popstar agitou o público com a típica batida sensual do funk carioca, rebolando num dos maiores prêmios da música.

A apresentação toda de Anitta foi calcada pela sensualidade e personalidade dela, que conseguiu cravar sua marca na elite da música mundial.