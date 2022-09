Na reta final da campanha eleitoral, deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) esvaziaram mais uma vez o plenário Ruy Araújo. Os poucos que compareceram à sessão desta quarta-feira, 28/09, pediram compensação das atividades plenárias de amanhã, 29/09, último dia de campanha política no rádio e televisão. A medida foi aprovada.

Dos 24 deputados estaduais, 20 tentam se reeleger ou conquistar um novo cargo político nas eleições deste ano. Por conta da campanha política, o que se viu na Assembleia nos meses de agosto e setembro foi o esvaziamento das sessões e a falta de votação de Projetos de Lei (PL) por falta de quórum - quantidade mínima de 13 deputados em plenário para realizar a votação de propostas.

Em mais um dia de poucos parlamentares na casa, os deputados sugeriram que a sessão desta quinta seja compensada após a eleição deste domingo, 02/10. “Todos nós estamos correndo atrás de resolver problemas, encaminhar soluções, amanhã é o último dia de campanha, que a gente compense isso no mês de outubro”, solicitou o deputado Serafim Corrêa (PSB) à mesa diretora. O parlamentar tenta a reeleição.

“Na verdade o processo eleitoral não prejudicou o processo das sessões plenárias, e tendo em vista que na quinta-feira é o último dia que antecede o processo eleitoral de domingo, ficamos somente pendente a compensação de um dia”, reforçou o pedido, o deputado Sinésio Campos (PT) que também trabalha para continuar no cargo.

No fim da sessão, o presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil), confirmou que a sessão desta quinta será compensada no dia 10 de outubro.

Calendário Eleitoral

De acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esta quinta é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno.

A data também é o prazo limite para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8h e às 24h, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas.

Também termina amanhã os debates no rádio e na televisão, admitida sua extensão até as 7h do dia 30 de setembro de 2022 .