Serão 3 mil viaturas, 62 blindados e mais de 400 embarcações de pequeno porte que auxiliam no pleito.

Responsável pela atuação das Forças Armadas nas áreas de segurança e apoio logístico das eleições, o Ministério da Defesa (MD) divulgou que 34 mil militares, 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 3 mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves (entre aviões e helicópteros) sejam empregados nas eleições que ocorrem no dia 2 de outubro.

A participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, por meio de ações de Garantia da Votação e Apuração (GVA) e na logística do pleito está prevista no Código Eleitoral.

As operações de GVA, realizadas em conjunto com os órgãos de segurança pública e por solicitação de autoridade eleitoral, auxiliam na manutenção da ordem nos locais onde o reforço é necessário, em apoio a órgãos federais, estaduais e municipais.

O suporte logístico, por sua vez, garante a distribuição das urnas para que os cidadãos possam votar em todas as localidades, inclusive nas mais remotas, como rurais, indígenas e ribeirinhas.

No decorrer do mês de setembro, o MD vem divulgando conteúdos informativos com esclarecimentos sobre a participação das Forças Armadas nas eleições de 2022. O objetivo da Pasta, com a publicação de matérias e infográficos, é disponibilizar informações periodicamente atualizadas para sanar dúvidas da sociedade.

Os infográficos atualizam números sobre os Comandos Conjuntos envolvidos no processo eleitoral, bem como os estados e municípios que solicitaram apoio das Forças Singulares, com emprego de militares e meios, tal como embarcações, navios, viaturas, blindados, aviões e helicópteros.

