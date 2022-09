Até às 12h20 desta terça-feira, 28/08, 14 pessoas feridas, durante o desabamento da ponte Paraná do Curuçá, no quilômetro 25 da BR-319, foram trazidas para receber atendimento médico em Manaus, de acordo com informações do Governo do Amazonas.

Erosões já haviam sido relatadas aos órgãos competentes, ainda na segunda-feira, quando a PRF emitiu alerta sobre o risco de queda e que, junto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já estava supervisionando o fluxo de veículos na localidade.

Durante a manhã desta quarta-feira, a estrutura da ponte não suportou o peso dos veículos e acabou caindo. Durante a ruptura, vários carros estavam sobre a ponte.

Equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos.

O DNIT encaminhou equipes que estão mobilizadas para realizar as ações necessárias, alinhadas com as forças de segurança que também trabalham no caso (Defesa Civil e Resgate).

O Governo do Amazonas informou que vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal refaz a ponte.