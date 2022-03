Avalie o post

A Deputada Mayara Pinheiro (Progressistas), trouxe para a Assembleia Legislativa do Amazonas, a denúncia da suspensão de cirurgias dermatológicas na Fundação Alfredo da Mata, a partir do dia 1 de abril.

De acordo com a Dr. Mayara, a justificativa para a suspensão das cirurgias não é compatível com a realidade de recursos disponíveis, oriundos da arrecadação do estado.

A presidente da comissão de saúde da casa legislativa, vai enviar um requerimento para a secretaria de estado de saúde, solicitando solução para o problema.

A Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta é um Centro de Referência estadual, nacional e internacional nas áreas de Hanseníase, dermatologia tropical e Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Em nota a direção da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta informou que as atividades no centro cirúrgico da unidade serão suspensas para início de obras de ampliação, mas que os procedimentos continuarão sendo realizados em outras unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com as suspensões sendo apenas no âmbito das instalações da unidade.

A Fuham também refuta a informação de falta de recursos, pois a unidade está recebendo investimentos do Governo do Estado justamente para ampliação dos serviços no centro cirúrgico, investimentos que não somente vão ampliá-lo, mas dotá-lo de todos os aparatos humanos e tecnológicos a fim de proporcionar maior segurança, conforto e espaço aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

