A prisão de Julian Larry Barbosa Soares, de 34 anos, foi efetuada pela Polícia Civil e a DEHS – Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A investigação o aponta como o mandante do homicídio do seu sócio e empresário, Rafael Moura Cunha, que tinha 40 anos, e era proprietário de uma rede de sushis.

O crime ocorreu na noite do dia 2 de dezembro de 2021, após a vítima deixar seu estabelecimento no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. O delegado titular da DEHS, Ricardo Cunha, relata as possíveis motivações do homicídio.

As investigações tiveram inicio logo após o crime. Durante a ação policial foi possível constatar que Julian Larry ordenou a morte de seu sócio Rafael, e contratou Alinelson William Araújo Pereira, conhecido como “Coringa” e Adriano Fogassa Almeida, chamado de “Biscoito” e “Bolacha”, para executarem o crime.

Inicialmente os executores receberam a quantia de R$ 6 mil, mas após a morte da vítima, Julian herdou o estabelecimento comercial e passou a realizar pagamentos semanais para os infratores. A polícia verificou por meio das imagens de câmeras de segurança do circuito interno de uma casa lotérica, o momento em que Julian realizava os depósitos.

Julian foi preso no estabelecimento comercial no bairro Parque Dez de Novembro. E durante buscas em sua residência, os policiais encontraram os comprovantes dos depósitos que ele realizava para os executores. O mandado de prisão temporária do infrator foi expedido nesta pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e agora está à disposição do Poder Judiciário.

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

