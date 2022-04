Avalie o post

Os Bairros de Manaus recebem a programação da Caravana da Páscoa nos dias 10, 13, 14 e 16 de abril. Em primeiro lugar, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS), iniciam o circuito com a chegada do Coelhinho da Páscoa no Largo de São Sebastião, Centro, neste domingo (10/04), a partir das 16h. Nesse sentido, as crianças vão conferir os espetáculos lúdicos com a temática da Páscoa nos bairros Viver Melhor, Nova Vitória e Presidente Vargas.

À princípio, a Cia Metamorfose vai apresentar aos pequeninos o espetáculo “Uma Páscoa na Floresta”, atração para a família inteira curtir, neste domingo. Em seguida, a chegada do coelhinho será comandada pelos artistas da Cia Trilhares. Além disso, o público do Largo vai contar com o show da cantora Raylla Araújo, Biblioteca Volante do programa Mania de Ler. E enfim, a caça aos ovos.

De acordo com o secretário em exercício, Cândido Jeremias, a programação artística cultural é uma oportunidade de resgatar a dinâmica da família voltar para as praças.

“O imaginário das crianças com o coelhinho da Páscoa, com essa parte lúdica é importante resgatar. É um momento de integração da família, uma oportunidade para as crianças brincarem e se encantarem com o Teatro, com a fantasia”, afirma.

A diretora da Cia Metamorfose, Socorro Andrade, ressalta a iniciativa da secretaria e do FPS. Segundo ela, depois de passar por um período de afastamento, a caravana vai promover essa proximidade com a arte.

“Estamos muito felizes em compartilhar o nosso fazer artístico com a população da cidade que está tão distante do centro, das opções de lazer. E a Secretaria de Cultura cumpre e preenche essa lacuna, essa falta de arte, e isso é muito importante”, pontua Andrade.

Caravana nos bairros

Nesse sentido, na próxima quarta-feira, é a vez do residencial Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona norte, receber o coelhinho e os artistas da Cia Metamorfose. A programação musical fica a cargo da cantora Joyce Carvalho.

Em seguida, na quinta-feira (14/4), os moradores do bairro Nova Vitória, na zona leste, vão tirar fotos com o coelhinho e assistir ao espetáculo “Uma Páscoa na Floresta”. Desta vez, o show musical fica por conta do “Alecrim Nativo”.

E por fim, a caravana termina no próximo sábado (16/4), no Parque Castelhana, no bairro Presidente Vargas, na zona sul. Além do espetáculo da Cia Metamorfose, a cantora Lia Oliveira se apresenta para o público da localidade.

PROGRAMAÇÃO

Largo São Sebastião

10 de abril – domingo

16h – Circuito do coelhinho; oficinas criativas; caça aos ovos de Páscoa; Mania de Ler – Biblioteca volante e venda de produtos da Páscoa no espaço economia criativa.

17h – Chegada do Coelhinho da Páscoa, com fanfarra Cia Trilhares

17h30 – Espetáculo: “Uma Páscoa na Floresta”, Cia Metamorfose

18h40 – Show “Raylla Araújo” e sessão de fotos com o Coelhinho

Viver Melhor – 2ª etapa (rua Japiassú)

13 de abril – quarta-feira

17h – Chegada do Coelhinho da Páscoa

18h – Espetáculo: Uma Páscoa na Floresta, Cia Metamorfose

19h – Show Joyce Carvalho e sessão de fotos com o Coelhinho

Nova Vitória (campo do Unidos do Nova Vitória)

14 de abril – quinta-feira

17h – Chegada do Coelhinho da Páscoa

18h – Espetáculo: Uma Páscoa na Floresta, Cia Metamorfose

19h – Show Lia Oliveira e sessão de fotos com o Coelhinho

Presidente Vargas (Parque Castelhana)

16 de abril – sábado

16h – Circuito do Coelhinho e oficinas criativas

17h – Chegada do Coelhinho da Páscoa

18h – Espetáculo: Uma Páscoa na Floresta, Cia Metamorfose

19h – Show Alecrim Nativo Sessão de fotos com o Coelhinho

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

