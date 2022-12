O CR7 já tem time novo a apartir de 2023: Al Nassr. O anúncio de que Cristiano Ronaldo iria fechar com o time da Arábia Saudita já havia sido especulado desde o início de dezembro, ainda durante a Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira (30), o CR7 assinou com o clube e a divulgação foi feita nas redes sociais.

A imprensa internacional aponta que o ex-Manchester United fez um acordo de quase 200 milhões de euros (em torno de R$ 1,09 bilhão), incluindo salário e publicidade.

“História em construção. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano à sua nova casa”, diz a publicação do Al Nassr FC, no twitter.

Após mais de 20 anos somente em times europeus, essa é a primeira vez que o CR7 entra para um time fora da europa. A rescisão com o United ocorreu durante a copa do mundo.

O dono de cinco bolas de ouro completa 38 anos no dia 5 de fevereiro. Pelo Real Madrid, CR7 garantiu 450 gols, se tornando o maior artilheiro do time.