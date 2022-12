Mais de 35 mil corredores são esperados na 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece neste sábado, 31, nas ruas de São Paulo. Entre os participantes estarão campeões, famosos e anônimos. Tanto a largada quanto a chegada ocorrerá, assim como em outras edições, na Avenida Paulista, um dos maiores cartões postais do Estado. A largada para o pelotão de elite feminino será às 7h40. Já o elite masculino será às 8h05. Em relação ao percurso da prova, o início será pela Avenida Paulista, depois os corredores passarão pela Avenida Pacaembu, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Rua Barão de Limeira e Avenida Brigadeiro Faria Lima. Apesar de acontecer em São Paulo, a corrida de rua mais famosa do país não é vencida por um brasileiro desde 2010. Na época, Marílson dos Santos foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. O atual campeão é o etíope Tilahun Nigussie. De acordo com ele, tanto os africanos quantos os brasileiros tem chances de vencer a disputa neste ano. “Independente da nacionalidade, estão todos aqui para competir. Qualquer um pode ser campeão”, comentou.

O corredor Maxwell Rotich, de Uganda, um dos principais candidatos a vencer a prova neste sábado, disse que os brasileiros são sempre fortes. “É uma briga de igual para igual. Não existe esse pensamento de que os brasileiros são inferiores aos africanos”, falou. Nesta edição, o prêmio total que será distribuído na corrida é de R$ 277.700, somando todas as categorias. A premiação será apenas para atletas inscritos na modalidade elite, tanto no feminino quanto no masculino. Serão premiados do 1º ao 6º lugar. Para o campeão ou campeã, o prêmio será de R$ 54.600. Já o segundo vai levar R$ 27.300. O terceiro, por sua vez, embolsará R$ 16.400.