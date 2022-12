Morreu na manhã deste sábado (31/12), em Roma, Joseph Aloisius Ratzinger, o papa emérito Bento XVI, aos 95 anos. O religioso estava com a saúde frágil e o papa Francisco chegou a pedir orações para ele, nesta semana. Bento XVi foi papa entre 2005 e 2013, quando renunciou ao cargo.

"Eu gostaria de pedir a todos vocês uma oração especial pelo papa emérito Bento (...) lembrem dele, porque está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o apoie", disse.

Ratzinger renunciou ao papado em 11 de fevereiro de 2013, tornando-se o primeiro pontífice a renunciar ao posto em seis séculos. A decisão foi motivada por questões de saúde. Após oito anos de pontificado (2005-2013), período marcado por várias crises, o renomado teólogo alemão foi afetado no início de 2022 pelo escândalo de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica da Alemanha.

Biografia

Nascido em 1927, em uma família com condições econômicas modestas, Ratzinger viveu a infância e adolescência em Traunstein, uma pequena cidade perto da fronteira com a Áustria. O pai dele era comissário de polícia e mãe, filha de artesãos. "A fé e a educação da sua família preparou-o para a dura experiência dos problemas relacionados com o regime nazista: ele recordou ter visto o seu pároco açoitado pelos nazistas antes da celebração da Santa Missa e de ter conhecido o clima de grande hostilidade em relação à Igreja católica na Alemanha", diz o site do Vaticano.

Joseph Ratzinger foi professor de Teologia durante 25 anos na Alemanha, antes de ser nomeado arcebispo de Munique. Em seguida, virou o guardião do dogma da Igreja Católica durante outros 25 anos em Roma. Ele foi eleito líder da instituição em abril de 2005, como sucessor do polonês João Paulo II. Além disso, ele foi nomeado Cardeal em 1977.

A carreira como teólogo e professor de dogmática e de história dos dogmas na Universidade de Ratisbona o levou a escrever alguns ensaios. Entre as publicações, estão: Introdução ao cristianismo (1968), que é uma coletânea de lições universitárias sobre a "profissão de fé apostólica" e Dogma e Revelação, que reúne os ensaios, as meditações e as homilias dedicadas à pastoral em 1973.

Como principal nome da Igreja Católica, ele defendeu uma linha conservadora em temas como aborto, homossexualidade e eutanásia. Algumas de suas declarações provocaram confusão, sobre o islã, o uso de preservativo contra o HIV ou a excomunhão de quatro bispos fundamentalistas em 2009.

Primeira saudação de Bento XVI como papa

"Amados Irmãos e Irmãs, depois do grande Papa João Paulo II, os Senhores Cardeais elegeram-me, simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. Consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. E, sobretudo, recomendo-me às vossas orações. Na alegria do Senhor Ressuscitado, confiantes na sua ajuda permanente, vamos em frente. O Senhor ajudar-nos-á. Maria, sua Mãe Santíssima, está conosco. Obrigado!", discursou o papa emérito no dia 19 de abril de 2005.

Saudação de despedida

Em 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI fez uma saudação de despedida aos cardeais presentes em Roma. "Como disse ontem diante dos milhares de fiéis que encheram a Praça de São Pedro, a vossa proximidade e o vosso conselho foram para mim de grande ajuda no meu ministério. Nestes oito anos, vivemos com fé momentos muito agradáveis de luz radiosa no caminho da Igreja, juntamente com momentos nos quais algumas nuvens se adensaram no céu. Procurámos servir Cristo e a sua Igreja com amor profundo e total, que é a alma do nosso ministério. Demos esperança, a que vem de Cristo, que só pode iluminar o caminho", disse.

*Com informações da AFP e Vaticano