Um crânio humano, foi encontrado, neste sábado (15), embaixo de um flutuante, em uma praia localizada no bairro Ramalho Júnior, município de Maués (a 276 quilômetros a leste de Manaus). As informações são do Portal D24AM.

De acordo com a publicação, policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM) foram acionados por populares, que informaram ter encontrado o membro. Ao chegar no local informado, a guarnição fez uma varredura nas redondezas, onde foram encontradas outras partes da ossada, além de uma blusa e um boné .

Uma moradora do flutuante informou que a ossada pode ser de seu filho, que morava com ela, e está desaparecido desde janeiro de 2022.

O local foi isolado todos os procedimentos cabíveis foram feitos e os materiais encontrados foram encaminhados ao 48° Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP).