Avalie o post

A polícia foi acionada para atender a ocorrência

Manaus – Um corpo foi encontrado na manhã desta na quinta-feira (16) em uma área de mata no no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. Segundo informações preliminares, a vítima do crime seria de Kelvin Santana, 19, que estaria desaparecido desde o começo da semana. A polícia foi acionada para atender a ocorrência e a pericia está realizada no corpo.

(Foto: Divulgação)

*** Mais informações em instantes ***

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte