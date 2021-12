Avalie o post

Whindersson Nunes deixou claro em sua biografia que Luísa, com que se casou em 2019 e separou em 2020, não teve nenhuma culpa do seu vício

São Paulo – Windersson Nunes revelou em sua biografia “Vivendo Como Um Guerreiro” ter usado drogas antes mesmo de conhecer a ex-mulher Luísa Sonza. O humorista abriu o coração sobre a luta que enfrentou contra o uso de substâncias ilícitas e afirmou que quando conheceu Luísa estava drogado, em 2017.

“Houve um período muito duro da minha vida em que eu não conseguia ficar sem as drogas. Teve um mês, quando o relacionamento com a Luísa terminou, que eu fiquei sem chão. A Luísa era uma menina que tinha muitas dúvidas na vida. Eu me via um pouco nela. Eu via que ela tinha futuro e, ao mesmo tempo, achava que ela precisava de ajuda. Eu também precisei de ajuda e não tive ninguém que me ensinasse como eu deveria fazer. Eu me via na obrigação de fazer por ela o que ninguém fez por mim. E, então, eu fazia tudo”, começou Whindersson.

O humorista, que recentemente fez um show histórico na Arena da Amazônia, admitiu que quando conheceu a cantora estava “virado de droga”. “Eu a conheci em 2017. No dia em que eu encontrei a Luísa, eu estava virado de droga, não estava bem, estava em busca do que eu não sabia. Eu vinha de outro término, enfim, essa área da vida eu não domino mesmo, como podem perceber. Quando a vi, pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga. Eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem. Uma viagem de alguém que tem um instinto de professor. Eu queria passar tudo para ela. Eu queria que ela desse certo na vida”, continuou.

Windersson deixou claro que Luísa, com que se casou em 2019 e anunciou separação em 2020, não teve nenhuma culpa do seu vício. Segundo ele, o próprio se “lançou no abismo” e chegou a cogitar uma internação para se livrar das drogas. “Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco”, escreveu o humorista em uma clara referência à música Penhasco, de Sonza, que seria sobre o fim do relacionamento dos dois.

