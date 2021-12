Avalie o post

Se houvesse problema no Al Nassr, da Arábia Saudita, o Corinthians tinha todo interesse no jogador. Para que atuasse em 2022

São Paulo – O uruguaio, que recebe R$ 6 milhões mensais, é um sonho, perto de delírio, do presidente Duilio Monteiro Alves. Ele não deve seguir no Manchester United. Negocia com o Barcelona. Com a Juventus também mostrando interesse.

A investida do diretor Roberto de Andrade, muito próximo do empresário Carlos Leite, era Talisca. Andrade já havia avisado o agente há meses. Se houvesse problema no Al Nassr, da Arábia Saudita, o Corinthians tinha todo interesse no jogador. Para que atuasse em 2022.

Foto: Divulgação / AL NASSR

E houve a possibilidade com desentendimento entre ele e as comissões técnicas de Marcelo Salazar e Pedro Emanoel. O Al Nassr deixou de pagar dois salários do jogador.

A esperança corintiana era que chegasse a três meses e Talisca recorresse à Fifa para se livrar do clube árabe.

Mas acontece que o Al Nassr contratou o treinador argentino Miguel Ángel Russo. E ele decidiu pela permanência do brasileiro.

E no fim da semana passada, os dois salários atrasados foram pagos. Ou seja, a negociação com o Corinthians ficou impossível.

O atacante, de 27 anos, tem contrato até o fim de 2023. E os árabes só aceitam vendê-lo pelo que pagaram ao Guangzhou Evergrande.

Oito milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões, fora seu salário de mais de R$ 2 milhões. A diretoria do Corinthians já busca outro nome para ser seu artilheiro em 2022, Talisca não vem mais.

E Cavani segue sendo um sonho só de Duílio Monteiro Alves.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte