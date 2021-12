Avalie o post

Retorno do meia ao Timão está bem alinhado entre o estafe do atleta e a diretoria corintiana

Rio de Janeiro – Uma questão de tempo, é isso que separa o meia Paulinho do Corinthians. O jogador, através do seu estafe, já acenou o desejo de retornar ao clube do Parque São Jorge desde setembro, pouco depois da saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas só conseguiria ser inscrito a partir de janeiro, quando abre a janela de transferências internacional.

Foto: Divulgação / Lance

Segundo a reportagem do LANCE! apurou, o retorno do meia ao Timão está conversado e amarrado entre os representantes do jogador e do clube, e a assinatura do contrato depende, no momento, apenas de um aceno da direção corintiana em relação a data. Enquanto isso, Paulinho aguarda.

Os primeiros passos para novidades sobre o possível acordo podem ser dados a partir da próxima semana, quando a diretoria do Timão vai, de fato, dar o início no planejamento para 2022.

O estafe do Corinthians já trabalha há algum tempo visando a próxima temporada, mas agora, com o fim do Brasileirão na última quinta-feira (9), as ações de montagem do grupo para o ano que vem serão tomadas.

Logo após o último jogo do Timão na temporada, contra o Juventude, em Caxias do Sul, o diretor de futebol corintiano Roberto de Andrade garantiu a manutenção do técnico Sylvinho e disse que na próxima terça-feira (14) haverá uma entrevista coletiva ao lado do Gerente de Futebol Alessandro Nunes. A expectativa é que o planejamento para 2022 seja abordado.

Paulinho esteve no radar do Corinthians para esta temporada, no meio do ano, mas optou jogar no Al Ahli. Contudo, após somente dois meses e quatro jogos disputados o atleta rescindiu amigavelmente com a equipe árabe, alegando problemas pessoais.

Com a camisa corintiana, Paulinho jogou entre 2010 e 2013, disputou 167 jogos, marcou 34 gols e conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro de 2011, Libertadores e Mundial de 2012 e Paulistão de 2013.

