Neste domingo, 8, a Copa São Paulo de Futebol Junior definiu seus primeiros classificados para a segunda fase do torneio. O Flamengo venceu o XV de Jaú por 2 a 1 e avançou em primeiro no Grupo 5, ao lado do Floresta. Pelo Grupo 8, o Grêmio fez 3 a 0 no Francana e também passou em primeiro na fase, junto com o Guarani. O Cruzeiro venceu o Penapolense por 3 a 0 e se classificou no Grupo 10; o Capivariano também avançou. No Grupo 32, Juventude e XV de Piracicaba confirmaram suas vagas. Os classificados serão definidos até terça-feira, 10.

Classificados para a segunda fase:

Flamengo

Floresta

Grêmio

Guarani

Cruzeiro

Capivariano

Juventude

XV de Piracicaba

*Essa matéria terá atualizações