Quatro candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições de 2022 divulgaram agendas de campanha para este sábado (27).

Amazonino Mendes (Cidadania)

O candidato Amazonino Mendes segue em Belém (PA) para encontros políticos.

Carol Braz (PDT)

A candidata não divulgou a agenda deste sábado (27)

Eduardo Braga (MDB)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (27)

Israel Tuyuka (Psol)

Durante a manhã, o candidato participa de reunião Interna com Coordenação. À tarde, ele participa de reunião com Grupo de Educadores e Educadoras.

Henrique Oliveira (Podemos)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (27)

Nair Blair (Agir)

Durante a manhã, a candidata participa de caminhada pelo Coroado e Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus. À tarde, ela participa de reunião com comunitários no Novo Israel e reunião com comunitários de Manacapuru.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (27)

Wilson Lima (União Brasil)

Pela manhã, o candidato à reeleição participa de um “bandeiraço” em todas zonas da capital. E a tarde de uma carreata em Manacapuru.

