Os candidatos ao governo do Amazonas Carol Braz (PDT) e Ricardo Nicolau (Solidariedade) foram os primeiros a terem a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral, segundo consulta feita no início da manhã deste sábado (27), ao site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O deferimento da candidatura significa que os dados e documentação estão completos, atendendo aos requisitos necessários para concorrer às eleições.

Até o momento outras seis candidaturas ao cargo aguardam julgamento: Amazonino Mendes, da coligação “A Força do Povo”; Dr. Israel Tuyuka, da Federação PSOL/Rede, Eduardo Braga, da coligação "Em defesa da Vida"; Henrique Oliveira, da coligação “Amazonas Pode Mais”; Nair Blair (Agir), e do governador Wilson Lima, da coligação “Aqui é trabalho”, candidato a reeleição.

Dos oito candidatos ao cargo de vice-governador, apenas Cristiane Balieiro, da coligação “Nós, o povo”, vice de Ricardo Nicolau, já teve o pedido concedido pela Justiça Eleitoral.

Entre os sete candidatos à vaga do Senado, dois tiveram a candidatura autorizada até o momento: o ex-deputado estadual Luiz Castro (PDT) e o senador Omar Aziz (PSD), candidato à reeleição. Aguardam julgamento o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), e os candidatos Bessa (Solidariedade), Coronel Menezes (PL), Marília Freire (PSOL) e Pastor Peter Miranda (Agir).

Dos 166 candidatos a deputado federal, 41 já tiveram o pedido deferido pela Justiça Eleitoral, entre eles o parlamentar Marcelo Ramos (PSD), candidato à reeleição.

Dos 430 candidatos a deputado estadual, 101 já tiveram as candidaturas deferidas, entre eles os parlamentares que concorrem à reeleição Abdala Fraxe (Avante), Dermilson Chagas (Republicanos), Dra Mayara (Republicanos) e João Luiz (Republicanos).

