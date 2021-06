5 / 5 ( 3 votos )

O Banco do Brasil abriu concurso com 4.480 vagas em todo o país. No Amazonas, serão oferecidas 30 vagas para início imediato e outras 23 para cadastro de reserva. A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio de 24 de junho a 28 de julho e têm valor de R$ 38,00.

O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário está lotado. Para este concurso, os candidatos podem concorrer para agente comercial, que trabalha na rede de agências do BB em todo o país, ou para agente de tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília.

No Amazonas, há vagas para os municípios: Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Eirunepé, Tabatinga, Autazes, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tefé, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Lábrea, Manicoré.

As provas serão aplicadas em: Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Manicoré.

CONFIRA O EDITAL: BB0121_EDITAL

Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. Do total, 5% das vagas são reservados para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

O concurso terá provas objetivas e redação, previstas para o dia 26 de setembro, e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19.

As provas objetivas terão questões de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro; e Conhecimentos Específicos (45 questões). Veja o conteúdo de acordo com a vaga pretendida: