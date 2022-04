5/5 - (1 vote)

Foi realizada nesta quarta-feira uma coletiva de imprensa para o lançamento das atividades do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção para as eleições 2022. A atividade aconteceu no auditório Mãe Paula da Cúria da Arquidiocese de Manaus, localizada a Avenida Joaquim Nabuco, 1023, centro.

Para compor a mesa, foram convidados os representantes dos seguintes organismos: Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas, do Conselho Regional de Economia – Corecon, do Conselho Regional de Administração – CRA, do Conselho Regional de Contabilidade – CRC, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, da Federação Nacional dos Jornais e a Arquidiocese de Manaus.

De acordo com o presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Amazonas, Carlos Santiago, o comitê tem o objetivo de propor normas e fiscalizar, além de promover debates para um voto consciente.

Há muitos eleitores que não sabem chegar à escolha de um determinado candidato. Santiago dá dicas sobre o que deve ser observado nos políticos que estão disponíveis nas eleições.

Outro ponto importante são as fake News, que além de atrapalhar o processo eleitoral, as notícias de verdade. Segundo o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Wilson Reis, é uma luta árdua dos profissionais da comunicação, mas a população também pode se manter atenta.

Ouça a matéria completa:

Na programação foi anunciada a realização do Curso de Multiplicadores de Voto Consciente nas versões digital, presencial, via programa radiofônico e podcast, para alcançar o maior número possível de eleitores do Amazonas. A apresentação do Grupo de Trabalho de Combate à violência política contra a mulher, e a apresentação da Carta de Compromisso para que os candidatos ao governo assinem e a agenda de debates entre os candidatos ao Governo do Amazonas.

O Arcebispo Metropolitano de Manaus e integrante do Comitê, Dom Leonardo Steiner, destaca a presença efetiva da igreja, e afirma que a igreja não é partidária, o bispo e o padre não devem fazer opção partidária, mas os leigos tem obrigação de estarem inseridos nos partidos políticos.

O Comitê é formado pela Arquidiocese de Manaus, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

source