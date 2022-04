5/5 - (1 vote)

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2022 iniciou no dia 07 de março e vai até 31 de maio. O preenchimento da declaração pode ser realizado de forma online ou através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal.

A Contadora Maria da Paz Nunes, Membro da Academia de Ciências Contábeis do Amazonas e presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Estado, destaca quem deve realizar a declaração do imposto de renda.

No Amazonas, a estimativa é de 392.031 declarações, até o inicio desta semana, foram realizadas 195.452. Já na segunda região fiscal, que engloba os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima foram realizadas 814.859 declarações.

Proprietária de uma rede de clínicas odontológicas, Jéssica Santos fica atenta aos prazos, e diz que conta com o apoio de um escritório de contabilidade, pois acaba facilitando o processo.

A declaração do imposto de renda é obrigatória para todos os cidadãos que se enquadrem no público alvo definido pela Receita Federal, por isso, há algumas penalizações para quem deixar de enviar, como destaca o delegado da Receita Federal de Manaus, Eduardo Fernandes.

Foto: Agência Brasil

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source