Nesta quarta-feira (20), foi realizada a Operação Seekers, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva em nome do suspeito, Cristian Pereira de Moura, de 20 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, incêndio e dano ao patrimônio público. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Caapiranga e contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC)

De acordo com o delegado Mateus Moreira, titular da delegacia de Caapiranga, Cristian é um dos autores do incêndio de três viaturas policiais da 32ª DIP, ocorrido no dia 8 de junho de 2021.

Após o crime, a polícia iniciou as investigações, identificou a participação do suspeito e descobriu que Cristian havia se mudado para município de Indaial, em Santa Catarina. O delegado reforça que para que a operação fosse realizada com sucesso, foi importante o empenho entre as duas delegacias, tanto do Amazonas, como também de Santa Catarina, para o sucesso da operação.

O suspeito foi encaminhado para uma Unidade Prisional de Santa Catarina, onde vai aguardar autorização da Justiça para ser recambiado para o Amazonas. O indivíduo responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, incêndio e dano ao patrimônio público.

Yuri Bezerra, Rádio Rio mar

